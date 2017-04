O Ed Sheeran está chegando ao Brasil!

E a Mix leva você para assistir ao show do Ed, ao vivo, em São Paulo!

Você e mais um acompanhante vão curtir o show do Ed Sheeran na pista Premium, vão fazer um tour nos bastidores, conhecer o camarim do cara, subir no palco…

Pra participar, é só curtir a página da Mix no Facebook e compartilhar o post da promoção.

O resultado rola no dia 19 de maio, após a segunda edição do Top Mix.

Boa sorte!

Leia o regulamento antes de participar!