Ed Sheeran já ouviu parte do álbum solo de Harry Styles!

Estamos com invejinha! 😩

Ed Sheeran está focado na divulgação de seu novo álbum “Divide”, que será lançado no dia 3 de março.

E mesmo com a agenda cheia de compromissos, ele arranjou um tempinho para ouvir parte do álbum solo de estreia do Harry Styles e dar aquela opinião sincera pro amigo. O cantor falou um pouquinho sobre isso durante uma entrevista para o site BeBox Music e foi só elogios:

“Sim, já ouvi um pouco. Realmente reflete Harry como artista e cantor, e isso sempre aconteceria. Não posso falar muito sobre isso, porque é o projeto dele, não faço ideia de quando será lançado – ele também tem o filme [‘Dunkirk’] prestes a sair, mas é [um material] de qualidade”, revelou.

O álbum solo do Harry Styles ainda não tem previsão de lançamento, mas há rumores de que sairá em maio. AI MEU DEUS SOCORRO!

Enquanto o CD não chega, a gente pode matar a saudade de Harry no filme “Dunkirk”, que estreia nos cinemas no dia 17 de junho, nos EUA.