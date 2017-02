Ed Sheeran faz cover de “Touch” do Little Mix

A gente já ama a versão original de “Touch”, agora pensa na voz de Ed ? 😍

Ed Sheeran está trabalhando na divulgação do seu novo álbum, “Divide”, que será lançado em março. E durante sua passagem pela rádio britânica BBC 1 nesta terça (21), ele participou do Live Lounge- quadro em que os artistas fazem covers de outros artistas-, e escolheu cantar uma versão acústica de “Touch” do Little Mix !

“Posso dizer que esse foi o único show que eu fui ano passado. Eu realmente não fui a nenhuma outra apresentação, exceto quando eu estava em Milão [e as vi]. Eu sou um fã de Little Mix”, disse antes de se apresentar.

Claro que o resultado ficou incrível, né? Vem ver:



Além do cover, Ed Sheeran também apresentou versões diferentes de “Shape of You”, e de “Bloodstream”, que faz parte do álbum “X”.



“Divide”, o novo álbum do Ed Sheeran, será lançado no dia 3 de março. Mal podemos esperar!