Ed Sheeran decide abandonar o Twitter

Por: Ana Beatriz Felicio

O Ed Sheeran resolveu largar o Twitter!

Numa entrevista, o ruivo contou que não aguentava mais ler pessoas falando coisas ruins na rede social.

O britânico contou que às vezes um comentário maldoso acabava com o dia dele e que não entende porque as pessoas o odeiam tanto por lá.

Segundo o cara, grande parte dessa raiva vêm dos fãs da Lady Gaga, que distorceram o que ele falou numa entrevista.

Sendo assim, o melhor remédio foi deixar o Twitter de vez.

Mas o Ed Sheeran não excluiu a conta. A deixou vinculada ao Instagram e toda vez que uma foto for postada será gerado um post automático.

Pra saber mais notícias, continua ligado aqui na Mix. Confere aí o último clipe do cantor “Galway Girl”: