É oficial: Katy Perry confirma shows no Brasil em março do ano que vem!

Atenção fãs da Katy Perry! Acabam de ser confirmados 3 shows da cantora no Brasil em 2018!

Depois de muita especulação na internet, Katy Perry anunciou que desembarcará em terras brasileiras em março, com a sua “Witness The Tour”! Anota aí as datas:

15/3 – Curitiba/PR – Pedreira

17/3 – São Paulo/SP – Allianz Parque

18/3 – Rio de Janeiro/RJ – Parque Olímpico

Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos.

E aí, preparados para ouvir Katy Perry dizer: “Will you be my witness, Brazil?” <3