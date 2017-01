E o programa desse sábado está imperdível. Vem ver!

E todo sábado, a partir das 23h rola o Club Mix, o programa com as músicas que mais bombam nas pistas das melhores casas noturnas.

Confira o que rolou no programa desse sábado, 13/01:

– The Weeknd (feat Daft Punk) – Starboy (U-GO-BOY Remix)

– Jonas Blue Feat. Dakota – Fast Car (Club Mix)

– The Chainsmokers, Phoebe Ryan – All We Know (Oliver Heldens Extended Remix)

– Mr. Belt, Wezol – Boogie Wonderland (Extended Mix)

– Cookin’ On 3 Burners, Kungs – This Girl (Kungs Vs Cookin’ On 3 Burners)

– Lost Frequencies – What Is Love 2016 (Zonderling Extended Remix)

– Norman Doray – All In (Nsfw Extended Remix)

– Hook N Sling, Galantis – Love On Me (CID Extended Mix)

– DJ Snake, Justin Bieber – Let Me Love You (Don Diablo Remix)

– Dragonette, Mike Mago – Secret Stash (The Him Extended Remix)

– Cedric Gervais, David Guetta, Chris Willis – Would I Lie To You (Cash Cash Remix)

– Wolfgang Gartner – Devotion (Original Mix)

– Calvin Harris – My Way (Kay Stafford At The Ibiza Beach Club Mix)

– Don Diablo – Cutting Shapes (Extended Mix)

E também teve Charli Xcx, Lil Yachty – After The Afterparty (Chocolate Puma Remix)

Curtiu? Quer curtir mais? Então se liga que sábado que vem tem mais, e você pode acompanhar na 106.3 FM, no radiomixfm.com.br ou pelo nosso App Oficial.