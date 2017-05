DVD Acústico do Jota Quest

O Jota Quest vai gravar um DVD acústico em São Paulo, só para convidados! E é claro que a Mix já garantiu o seu lugar nessa plateia!

A gente vai levar você e mais um acompanhante para assistir a gravação do Acústico do Jota Quest! E vocês ainda vão poder fazer selfie e trocar ideia com o Rogério Flausino, o Marco Túlio, o PJ, o Paulinho Fonseca e o Márcio Buzelin.

Pra entrar nessa, é só seguir a Mix no Instagram, curtir um ou mais posts da promoção e marcar seu amigo (@amigo).

O resultado rola no dia 10 de maio, durante a primeira edição do Top Mix, às 12h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!