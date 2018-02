Drake libera clipe de seu novo single, “God’s Plan”

O Drake lançou um novo clipe que tá fazendo o maior sucesso!

O rapper liberou o vídeo pro seu novo single, chamado “God’s Plan”.

O clipe tá dando o que falar porque Drake aparece em Miami, nos Estados Unidos, distribuindo presentes de todos os tipos pras pessoas: desde comida até dinheiro – , MUITO DINHEIRO!

Só pra você ter uma ideia, Drake doou pra galera cerca de 3 milhões de reais nas ruas. Vem assistir:

Esse é o novo single do Drake, “God’s Plan”, que faz parte do novo EP do rapper, chamado “Scary Hours”.