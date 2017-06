DJ Cat Dealers

Chegou a hora de você virar um DJ de verdade!

A Mix e o Cat Dealers vão dar pra você uma controladora profissional e um super fone pra você mandar ver e fazer bonito em qualquer pista!

Pra concorrer, é só montar um set de 20 minutos, subir em qualquer plataforma de áudio e se inscrever aqui no site!

Se o seu set for o vencedor, você vai dividir a mixagem do Club Mix junto com os caras do Cat Dealers, como se fosse um DJ convidado.

O resultado rola no dia 22 de julho, durante o Club Mix, às 23h.

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!

