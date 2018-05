Divulgado novo trailer de “Oito Mulheres e um Segredo”!

Tem trailer novo do filme “Oito Mulheres e um Segredo”!

No vídeo, dá pra ver um grupo de mulheres que se unem pra fazer o assalto do século, no MET Gala, que é um grande evento que acontece todos os anos em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O longa é derivado de “Onze Homens e um Segredo”, que foi lançado na década de 60, e depois relançado em 2001.

Essa é a primeira vez que a história vai ser contada apenas por mulheres. Demais, né?

O elenco conta com atrizes como: Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway -, além da participação da cantora Rihanna.

O filme “Oito Mulheres e um Segredo” chega aos cinemas no dia 7 de junho.