Tem novidade sobre Jessica Jones – , a série inspirada numa heroína dos quadrinhos da Marvel.

Dessa vez, foi divulgada uma nova prévia do seriado. No vídeo, a heroína aparece numa sessão de terapia. Pra quem não sabe, Jessica Jones tem problemas com a bebida e um temperamento bem difícil.

A segunda temporada do seriado estreia na Netflix no dia 8 de março – que, não por acaso, é o Dia Internacional da Mulher.