Tem novidade para os fãs de Star Wars!

Foram divulgadas as novidades do Blu-Ray do mais recente filme da franquia: “Star Wars: Os Últimos Jedi”.

O material vai contar com 14 cenas deletadas do longa – , e um documentário sobre o filme. 😱

O Blu-Ray e DVD de Star Wars: Os Últimos Jedi chegam às lojas no dia 13 de março. O próximo filme da saga, “Episódio 9”, chega aos cinemas em dezembro do ano que vem.