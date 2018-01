O Ministério da Educação divulgou a data de inscrição para o “FIES”: Fundo de Financiamento Estudantil.

O programa oferece créditos pros estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas.

As inscrições pro FIES acontecem do dia 19 ao dia 23 de fevereiro. Para fazer o cadastro é preciso acessar ao site: mec.gov.br.

Na página do MEC, você também pode se informar sobre todas as regras para participar do FIES.