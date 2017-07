Disney revela novidades sobre “Os Incríveis 2”!

Por Ana Beatriz Felicio

Foram divulgados novos detalhes de “Os Incríveis 2”, a continuação do famoso longa de super-heróis da Disney.

De acordo com o diretor, o filme terá a “Mulher-Elástica” como protagonista e continuar a história exatamente de onde o primeiro parou! Além disso, foi revelado que a família incrível vai mudar de casa e que novo lar será uma mistura de lugar perfeito com um covil.

Foi divulgado também um vídeo bem engraçadinho com várias personalidades do mundo fashion elogiando a personagem Edna Moda.

Edna Mode is always a la mode. One of the world’s most visionary designers is back in Incredibles 2. #BravoEdna. pic.twitter.com/OPAxuh9aoc

— Disney•Pixar (@DisneyPixar) 14 de julho de 2017