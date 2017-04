Atenção fãs da Katy!

A disco ball oficial da Katy Perry está aqui na Mix! E a bola musical que se espalhou pelo mundo todo agora pode ser sua.

E o melhor é que a disco ball vem com um iPod e um vinil da Katy com o single “Chained To The Rhythm”.

Pra entrar nessa, é só se inscrever aqui no site!

O resultado rola no dia 8 de maio, durante a segunda edição do Top Mix, às 17h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!

