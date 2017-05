Se prepara aí pra comemorar o fim de semana do dia dos namorados no Casa Grande Hotel Resort e Spa, no Guarujá. Um dos hotéis mais charmosos de todo o litoral brasileiro!

Você e seu namorado ou namorada vão ter direito a aula de dança, caminhada, atividades no Spa, salto de paraglider e claro, um jantar romântico e especial!

Pra entrar nessa, é só seguir o Casa Grande Hotel e a Mix no Instagram , postar uma foto com o namorado ou namorada com a hashtag #NamoradosCasaGrandeHotel e escrever na legenda uma frase criativa dizendo porque o seu amor é único para você.

O resultado rola dia 07 de junho, durante a segunda edição do Top Mix, às 18h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!