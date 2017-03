Dia de música com Anavitória

Essa terça-feira, dia 07 de Março, o Mix Tudo estava pra lá de especial na presença das princesas de Tocantins, as lindas do duo Anavitória.

Elas falaram sobre o dia internacional da mulher, cantaram músicas inéditas e encantaram os locutores e nossa linda produtora: Monique!

A galera do Twitter também participou do programa com a #AnavitóriaNoMixTudo

#AnaVitoriaNoMixTudo Dia internacional da mulher com Anavitória, tem como ser mais amor que isso? — Barfie ÷ (@the_duff_me) 7 de março de 2017

A Ana, fez até uma locução especial para o programa.

Perdeu o programa de ontem? Não tem problema, ouça aqui o programa completo:

Curtiu?

Então, fica na Mix, porque hoje tem mais Mix Tudo, a partir das 20h.