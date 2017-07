Sairam detalhes de “As Crônicas De Nárnia – A Cadeira De Prata”, novo longa da franquia

Por: Ana Beatriz Felicio

Tudo indica que o novo filme de “As Crônicas de Nárnia”, chamado “A Cadeira de Prata” comece as filmagens já em novembro.

Acontece que vazou na internet um release da Sony com alguns detalhes.

De acordo com o documento, o longa vai se passar 60 anos depois do filme, “A Viagem do Peregrino da Alvorada”, e contar a história de uma galera que parte em busca do príncipe de Nárnia, que está desaparecido.

“As Crônicas de Nárnia – A Cadeira de Prata” conta com um time renomado na produção e terá como diretor Joe Johnston, de Capitão América: o Primeiro Vingador. Vale lembrar que um novo elenco escalado.

O filme ainda não tem data de estreia definida.