Demi Lovato já está trabalhando em novo álbum!

Demi Lovato está trabalhando em um novo álbum!

O anúncio foi feito no lançamento da linha de roupas da cantora, durante uma entrevista.

“Eu estou em processo de produção de um novo álbum, então estou ouvindo muito minhas novas músicas, tipo, fazendo anotações, focando em minhas próprias coisas”, revelou a cantora.

Pra quem não sabe, a Demi Lovato lançou o último álbum – , o “Tell Me You Love Me”, no final do ano passado.

A cantora está viajando o mundo com a “Tell Me You Love Tour” e, inclusive, vai passar pelo Brasil em novembro.

O próximo álbum da Demi Lovato ainda não teve detalhes revelados, mas estamos de olho nas novidades!