David Guetta anuncia parceria com Black Eyed Peas, Shakira e Sean Paul

Por: Ana Beatriz Felicio

Se você curte o David Guetta já pode comemorar!

O DJ confirmou que está produzindo parcerias com Shakira, Sean Paul e Black Eyed Peas.

Recentemente o cara lançou a faixa “2U”, uma colaboração com o Justin Bieber que tá mandando bem nas paradas.

Já o último álbum do cara foi “Listen Again”, lançado em 2014.

Vale lembrar que o remix de “I Gotta Feeling”, um dos maiores sucessos da carreira do David Guetta, foi uma parceria com o Black Eyed Peas.

Será que esses novos trabalhos vão repetir o sucesso?