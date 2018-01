A criadora do Pussycat Dolls confirmou o retorno da banda.

Robin Antin – , que foi a fundadora do grupo, disse numa entrevista que as meninas do Pussycat Dolls estão realmente voltando.

Pra alegria dos fãs, os rumores sobre o retorno das Pussycat Dolls começaram em outubro do ano passado.

Pra quem não sabe, o grupo – , formado por seis integrantes, conta com grandes hits, como: “Stickwitu” e “Don’t Cha”.