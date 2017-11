Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Oaxaca de Juárez!

Distante 530km da cidade do México, Oaxaca é circundada pela serra de Ixlan e pelas montanhas da Sierra Madre del Sur. Não existe outra cidade no México, salvo San Cristóbal de las Casas, que conserve tanta riqueza indígena em tão poucos quilômetros.

