Confira os ganhadores da premiação Ostra de Ouro

Terça-feira, dia 24 de janeiro, teve premiação no Mix Tudo! Tudo porque, o assunto dia eram as indicações para o Oscar 2017, e então a diretora dos cabelos verdes resolveu inventar uma premiação exclusiva para o Mix Tudo, onde a galera tinha que eleger a Ostra de Ouro de 2017.

E as categorias eram:

– Ator mais chato de Hollywood;

– Atriz mais gata;

– Melhor herói dos cinemas;

– Melhor personagem “trouxiane” do cinema;

– Melhor shipper de casal do cinema;

– Atores mais feios de Hollywood;

– Filme que dá mais sono da história do cinema.

Ouça o áudio completo do programa e descubra quem ganhou cada categoria:

Hoje tem Mix Tudo, a partir das 20h! Fica na Mix para não perder!