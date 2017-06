Confira novo trailer de “Raven’s Home”

Nova série baseada na famosa “As Visões da Raven” estreia em julho

Por: Ana Beatriz Felicio

Saiu um novo trailer de “Raven’s Home”, o spin-off da série “As Visões da Raven”.

Na nova história, a Raven mora com a amiga Chelsea e os filhos. Um deles herda a visão da mãe de prever o futuro.

Nas imagens dá pra ver justamente que a casa vai ficar cheia de gente e com muita confusão! Saca só:

Pra quem não lembra, em “As Visões da Raven”, a garota estava no colégio e tinha que lidar com as entranhas premonições.

“Raven’s Home” estreia nos Estados Unidos no dia 21 de julho e ainda não tem data de previsão de estreia no Brasil.