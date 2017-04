Como será o seu casamento?

Terça-feira, dia 11 de abril, foi o Dia do Casamento. E para celebrar esse dia de muito amor, o Mix Tudo queria saber: Como seria seu casamento? Você pensa em se casar?

No programa ainda levantamos a questão do respeito entre os casais, comentamos alguns casos atuais que estão na mídia, demos dicas do que não pode faltar em um casamento e muito mais!

Ouça aqui tudo o que rolou!



E fica na Mix, porque hoje tem mais Mix Tudo a partir das 19h em SP e das 20h em toda a Rede Mix.