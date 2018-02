Tá rolando nessa semana, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, a Campus Party – , o maior evento de tecnologia do Brasil.

Pessoas de vários lugares do mundo vêm para essa grande convenção.

O evento conta com oficinas, debates e palestras – , sobre games, robótica, internet, e muito mais!

Este ano a Campus Party também acontece em outros lugares: em abril, em Natal, no Rio Grande do Norte, no mês de maio na Bahia, junho em Brasília, e setembro em Belo Horizonte, Minas Gerais.