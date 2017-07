Começam as gravações de “Novos Mutantes”

Spin-off de X-Men estreia no ano que vem

Por: Ana Beatriz Felicio

Começaram as filmagens de “Novos Mutantes”, o spin-off de “X-Men”.

No Instagram, o diretor do filme, Josh Boone mostrou a claquete que será usada na produção.

Gag gift from @peter_deming We start shooting tomorrow! Wish us luck! #newmutants #xmen Uma publicação compartilhada por Josh Boone (@joshboonemovies) em Jul 9, 2017 às 5:28 PDT

Além disso, o ator Chalie Heaton, da série “Stranger Things” e o brasileiro Henry Zaga, também postaram registros desse primeiro dia de filmagens.

First day at school! 🌞☄️🐻👸🏼🦊 Uma publicação compartilhada por Charlie Heaton (@charlie.r.heaton) em Jul 10, 2017 às 2:47 PDT

ready? #newmutants bora? #novosmutantes Uma publicação compartilhada por HENRY ZAGA (@zagahenry) em Jul 10, 2017 às 1:55 PDT

Se você não manja, “Novos Mutantes” é uma história derivada de X-Men que fala sobre 5 jovens que têm de lutar contra os próprios poderes. A Maisie Williams, de “Game of Thrones” e a brasileira Alice Braga, também estão no elenco.

A previsão de estreia é pra 13 de abril de 2018.