Começam as filmagens de Tomb Raider

Uma nova imagem da série do Punho de Ferro divulgada pela atriz Jessica Henwick, mostra pela primeira vez o templo onde o personagem reside e recebe o seu treinamento. A série da Marvel na Netflix, estreia em 17 de março.



Transformers: O Último Cavaleiro, vai ter dica sobre o filme derivado de Bumblebee, de acordo com o produtor Lorenzo di Bonaventura. Em uma entrevista ele disse que o longa terá de dois a três elementos, que vão estabelecer o futuro da franquia nos cinemas. Transformers: O Último Cavaleiro estreia em 22 de junho.

2017…day 3… and imma bout to go Raid a motherfucking Tomb. Uma foto publicada por Walton Goggins (@waltongogginsbonafide) em Jan 3, 2017 às 7:41 PST

Começaram as gravações do novo filme de Tomb Raider. A novidade foi divulgada pelo ator Walton Goggins, que viverá o vilão do filme. Em seu Instagram, ele publicou a capa do roteiro e disse que está prestes a explorar uma tumba, fazendo alusão ao game. O longa deve se inspirar na história de origem da personagem que foi contada nos games em 2013 e tem estreia marcada para março de 2018.

