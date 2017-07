Coldplay anuncia show extra em São Paulo!

Boas notícias para os fãs de Coldplay!

Já era de se esperar que os ingressos para os shows do Coldplay no Brasil esgotariam super rápido, né? Foi o que aconteceu, e muita gente não conseguiu comprar…

Mas calma! A banda acabou de anunciar em sua página oficial do Facebook que vai ter show extra em São Paulo, no dia 08 de novembro! 🤗



Second Sao Paulo, Brazil show just announced for November 8! Tickets on sale Fri, July 21 at 12:01am (local time). A pic.twitter.com/DD5nNC6DX9 — Coldplay (@coldplay) 17 de julho de 2017



Então a agenda do Coldplay no Brasil ficou assim: dia 07 de novembro e 08 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque e dia 11 de novembro em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Os ingressos para o segundo show na capital paulista começam a ser vendidos no dia 21 de julho!

Lembrando que a MIX é a RÁDIO OFICIAL do show do Coldplay em São Paulo. 😉