Club Mix especial de carnaval pra deixar seu feriado ainda melhor

E todo sábado, a partir das 23h rola o Club Mix, o programa com as músicas que mais bombam nas pistas das melhores casas noturnas. E neste sábado, 25 de Fevereiro, vai rolar um especial de Carnaval com 2 horas de programa.

E o que vai rolar nessas 2 horas, você confere agora:

Primeira Hora:

– The Chainsmokers- Paris// The Chainsmokers- Paris (FYKA Remix)

– Edward Sharpe & the Magnetic Zeros- HOME (Party Supplies Remix)

– THEY.- U-Rite

– James Mercy- In The Sky

– Zomboy- Lights Out (Rickyxsan Remix)

– Starkillers & Alex Kenji feat Nadia Ali- Pressure (All Gold Remix)

– K?d- Genesis

– Marian Hill- Down

– DROELOE feat Belle Doron- In Time

– Elley Duhe- Immortal

– Zella Day- Compass (Vanic Remix)

– Slander & YOOKIE feat Jinzo- After All (Kompany & Wooli Remix)

Segunda Hora:

– Martin Solveig feat. Ina Wroldsen – Places (Club Mix)

– Drake – One Dance feat Whizkid Kyla (Ownboss Bootleg)

– Lika Morgan – Feel The Same (EDX Dubai Skyline Remix)

– Throttle – Hit The Road Jack (Extended Mix)

– Benny Benassi, BullySongs – Universe (Patrick Hagenaar Extended Mix)

– Clean Bandit (feat Sean Paul & Anne Marie) – Rockabye (Jack Wins Remix)

– NuKid – Grindin’ (Original Mix)

– Tujamo – Make U Love Me (Extended Mix)

– Martin Garrix (feat Bebe Rexha) – In The Name Of Love (Sneaker Snob Club Mix)

– Hook N Sling, Galantis – Love On Me (CID Extended Mix)

– Gregor Salto, Dudu Capoeira, Roulsen – PULA (Extended Mix)

– DJ Snake, Justin Bieber – Let Me Love You (Don Diablo Remix)

– Chocolate Puma, Pep & Rash – The Stars Are Mine (Extended Mix)

– Cedric Gervais, David Guetta, Chris Willis – Would I Lie To You (Cash Cash Remix)

– Mike Williams – Bambini (Extended Mix)

E ainda tem Dj Snake, Justin Bieber com “Let Me Love You”

Curtiu? Quer curtir mais? Então se liga que sábado que vem tem mais, e você pode acompanhar na 106.3 FM, no radiomixfm.com.br ou pelo nosso App Oficial.