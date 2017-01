Quer fazer um esquenta pra sua balada? Então se liga só

E todo sábado, a partir das 23h rola o Club Mix, o programa com as músicas que mais bombam nas pistas das melhores casas noturnas.

Confira o que rolou no programa desse sábado, 28/01:

– Coldplay feat Beyonce – Hymn For The Weekend (Javier Penna Alternative Remix)

– Bruno Mars – 24K Magic (Kay Stafford At The Ibiza Beach Club Mix)

– Sofi Tukker – Drinkee (Vintage Culture & Slow Motion Remix)

– Sugarstarr feat. Alexander – Hey Sunshine (Antonio Giacca Remix)

– Calvin Harris – This Is What You Came For (feat. Rihanna)

– Drake – One Dance feat Wizkid (Kyla Ownboss Bootleg)

– VASSY – Nothing To Lose (Extended Mix)

– Cookin’ On 3 Burners, Kungs – This Girl (Kungs Vs Cookin’ On 3 Burners)

– Twenty One Pilots – Stressed Out (Dave Winnel Remix)

– Inpetto, Hits O Good, Neta Hait – Nowhere To Be Found (Original Mix)

– Yves V – Condor (Extended Mix)

– R3hab and Quintino – Freak (VIP Remix)

– Nero & Skrillex – Promises (NICKYP Back To The Future Bootleg)

E também teve Croatia Squad & Lika Morgan – Make Your Move (Original Mix)

Gostou né? Então se liga que sábado que vem tem mais, e você pode acompanhar na 106.3 FM, no radiomixfm.com.br ou pelo nosso App Oficial.