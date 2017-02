Se liga nas músicas que vão esquentar a sua balada desse sabádo

E todo sábado, a partir das 23h rola o Club Mix, o programa com as músicas que mais bombam nas pistas das melhores casas noturnas.

Confira o que vai rolar no programa desse sábado, 18/02:

– The Chainsmokers (feat Halsey) – Closer (Danny Dove & Nathan C Club Mix)

– VASSY – Nothing To Lose (Extended Mix)

– Enrique Iglesias – Duele El Corazon feat. Wisin (Dave Aude Club Mix)

– Nile Rodgers, John Newman, Sigala – Give Me Your Love (PBH & Jack Shizzle Remix)

– Lucas & Steve, Wulf, Sam Feldt – Summer on You (Club Mix)

– Djerem – Nobody Wants to Be (Original Mix)

– Bob Sinclar – Someone Who Needs Me (Alex Gaudino & Dyson Kellerman Remix)

– Calvin Harris – My Way (Kay Stafford At The Ibiza Beach Club Mix)

– Hardwell, Craig David – No Holding Back (Extended Mix)

– DJ’s From Mars & John Christian – Don’t Come Back (Original Mix)

– Justin Timberlake Vs Wolfpack & Warp Brothers – Can’t Stop The Phatt Bass Feeling (Djs From Mars Club Bootleg)

– Swanky Tunes feat Shimmr – Treble To The Bass (LOV3) (Extended Mix)

– R3hab KSHMR – Strong (Extended Mix)

– Lady Gaga – Perfect Illusion (Craig Vanity VS Carta)

– Bassjackers Ft Luciana – Fireflies (Extended Mix)

– Garmiani – Bomb A Drop (MORTEN Remix)

