Clipe de “Sua Cara” ganha data de lançamento!

Por Rafaella Avelino

Agora vai! É oficial: “Sua Cara” do Major Lazer feat. Anitta e Pabllo Vittar finalmente tem uma data de lançamento! 😱

O vídeo foi gravado no Marrocos, no Deserto do Saara, e parece que é uma superprodução, viu? Anitta, Major Lazer e Pabllo postaram algumas fotos que deixaram os fãs ainda mais ansiosos!



O clipe será divulgado no dia 30 de julho, durante uma festa criada pela própria Anitta! O evento se chama Combatchy e acontecerá na The Week, no Rio de Janeiro.

Os sortudos que estivem presentes na festa poderão assistir ao clipe antes de todo mundo! E claro, logo depois o vídeo será liberado no Youtube, no canal oficial do Major Lazer. E pra deixar a balada ainda melhor, vai rolar a primeira performance ao vivo de “Sua Cara” com Anitta e Pabllo Vittar!😵 #socorro

“A ideia da festa é trazer sempre um ícone gay para ‘batalhar’ no palco comigo. Mas a brincadeira com o nome ‘Combatchy’ é justamente para mostrar que não há disputa ou competição quando a nossa intenção é levar alegria para as pessoas. Duas ou mais artistas podem arrasar ao mesmo tempo e fazer um show incrível. Nossa arma será muita música boa, coreografia e, claro, glitter. No final, as duas sempre saem vencedoras. Já pensava em fazer algo voltado para este público que tanto me prestigia. Agora, com o lançamento de ‘Sua cara’, a ideia saiu do papel. Vai ser incrível”, contou Anitta.

CHEGA LOGO, DIA 30! 🙏