Confira o novo clipe do Calvin Harris com Katy Perry, Pharrel Williams e Big Sean

Música estará presente no novo álbum do DJ

Por: Ana Beatriz Felício

Tem clipe novo do Calvin Harris!

O cara lançou o vídeo pra “Feels”, a parceria com a Katy Perry, Pharrell Williams e Big Sean.

Todos os cantores aparecem nas imagens, cada um curtindo o verão de um jeito. A Katy no meio das flores, o Pharrell num barquinho, o Calvin tocando guitarra e o Big Sean de boa cercado por araras.

Confere aí:

“Feels” é o quarto single de “Funk Way Bounces Vol.1”, o novo álbum do Calvin Harris, que será lançado no dia 30 de junho.

Curtiu?