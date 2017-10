Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para a Chapada dos Guimarães!

O local é o mirante do Centro Geodésico, de onde é possível ver o pantanal mato-grossense e toda a Chapada. Um verdadeiro patrimônio histórico e cultural, cheio de atrações turísticas e cenários encantadores.

Confira aqui o que rolou!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!