Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para o México!

O objetivo dessa viagem do Arthur, era conhecer o espetáculo dos Voladores de Papantla, no povoado de El Tajin. Uma cerimônia mágico-religiosa da dança ritual dos Voladores.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!