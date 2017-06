“Carpool Karaoke”: Ed Sheeran canta seus maiores hits, Justin Bieber e 1D

Saiu! Na noite de ontem, 06/06, foi ao ar no programa do James Corden o “Carpool Karaoke” com Ed Sheeran!

Pra quem não conhece, no “Carpool Karaoke” James Corden dá carona a artistas famosos e durante o caminho eles conversam sobre a carreira e cantam seus maiores sucessos, incluindo os singles atuais. E é sempre super divertido!🤗

Vários artistas que amamos já passaram pelo quadro: Katy Perry, Lady Gaga, Britney Spears, Adele, Harry Styles, Selena Gomez, Demi Lovato…

E chegou a vez de Ed Sheeran! Ele cantou “Shape Of You”, “Sing”, “Thinking Out Loud”, “Castle On The Hill” e até “Love Yourself” do Justin Bieber (composta por Ed) e “What Makes You Beautiful” do One Direction. Como não amar? 😍

Durante a conversa, Ed contou que estava super nervoso em participar do Carpool. Fofo!

Vem ver:



E aí, o que achou? Até deu saudades do Ed no Brasil!