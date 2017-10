A Mix tá junto com você no show Maluma!

E além de curtir o show do cara no Espaço das Américas, em São Paulo, você ainda vai conhecer o cantor!

Pra entrar nessa, é só fazer um vídeo criativo, cantando qualquer música do Maluma (vídeo de no máximo 30 segundos), e postar no seu Instagram usando a hashtag #MalumaNaMix.

O resultado rola no dia 6 de novembro, a partir das 12h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!