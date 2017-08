Os fãs da Camila Cabello não estão nada bem…

A cantora acaba de lançar duas novas músicas inéditas de uma só vez!😵

Uma das faixas se chama “OMG” e é uma parceria da Camila com Quavo, e outra se chama “Havana” e é uma colaboração da cantora com Young Thug. E segundo ela, ambas foram lançadas para o verão!😍

Vem ouvir e nos conte o que achou:

“OMG” e “Havana” farão parte do 1º álbum solo da Camila Cabello, “The hurting, the healing, the loving”, que será lançado ainda este ano.