Camila Cabello divulga nome e capa do seu primeiro single solo

Depois de tanta espera, falta pouco para ouvirmos a primeira música solo da Camila Cabello! 😱

A cantora revelou que seu 1º single se chama “Crying In the Club” e também divulgou a capa da música, que é um desenho dela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Será que veremos uma fase mais triste e sombria da Camila?

Camila Cabello disse em uma entrevista que sentia necessidade de expressar seus sentimentos através de suas músicas (o que segundo ela, não acontecia no Fifth Harmony), e é disso que “Crying In the Club” se trata: a letra retrata o que a cantora sentia enquanto estava em turnê com o grupo há um ano, um dos momentos mais difíceis de sua vida. A música será lançada nesta sexta, dia 19! #OMG

A cantora também revelou que seu álbum solo, “The Hurting, the healing, the loving”, contará sua jornada da escuridão até a luz.

“Dei-me conta que não estava fazendo músicas para um álbum. Eu estava fazendo música para me curar”, disse.

Mal podemos esperar!