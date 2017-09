Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para um dos destinos mais cobiçados no Brasil, Armação de Búzios!

Búzios está entre as dez cidades que mais recebe visitantes no país. Com suas mais de 20 praias de águas cristalinas, sua paisagem é procurada como cenário para filmes, comerciais, novelas e por visitantes de todas as nacionalidades.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

Se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!