Bruno Mars virá ao Brasil em novembro com DNCE como banda de abertura!

OMG! É oficial: Bruno Mars no Brasil em novembro!😱

O cantor vai trazer sua nova turnê “24K Magic World Tour” ao país para dois shows, 18 de novembro no Rio de Janeiro (Apoteose) e 22 de novembro em São Paulo (Morumbi).

E tem mais! A banda de abertura será nada mais nada menos que DNCE, a banda do Joe Jonas!

As vendas começam no dia 15 de maio para clientes com cartões Ourocard, 19 de maio às 10h para o público em geral do RJ e 18 de maio às 00:01hrs para o público em geral de SP. Os valores dos ingressos já foram divulgados:

Rio de Janeiro

Pista Premium: R$ 580 (inteira) e R$ 290 (meia-entrada e meia Ourocard)

Pista: R$ 300 e R$ 150 (meia-entrada e meia Ourocard)

São Paulo

Pista Premium: R$ 680 (inteira), R$ 340 (meia entrada e meia Ourocard)

Pista: R$ 340 (inteira), R$ 170 (meia entrada e meia Ourocard)

Cadeira Coberta Superior A, B e C: R$ 540 (inteira) e R$ 270 (meia entrada e meia Ourocard)

Cadeira cobertura superior premium: R$ 540 (inteira) e R$ 270 (meia entrada e meia Ourocard)

Cadeira inferior A, B: R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia entrada e meia Ourocard)

Arquibancada A, B: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia entrada e meia Ourocard)

Arquibancada C: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia entrada e meia Ourocard)