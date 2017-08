Bruno Mars lança clipe de “Versace On The Floor” com Zendaya!

Na noite de domingo (13/08) rolou o Teen Choice Awards, e Bruno Mars foi homenageado com o prêmio “Artista Visionário”.

E para nossa alegria, durante seu agradecimento o cantor aproveitou o momento e lançou o clipe de “Versace On The Floor”, totalmente de surpresa!😍

O clipe é todo romântico e tem a participação de Zendaya como par romântico de Bruno Mars!

“Quando o homem mais visionário te chama para aparecer em uma das melhores músicas… Você faz isso acontecer”, escreveu Zendaya no Instagram.

Vem assistir:



“Versace On The Floor” é o terceiro single do álbum “24K Magic”