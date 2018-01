2018 já começou bem!

Bruno Mars lançou nesta quinta-feira a versão remix de “Finesse”. A faixa que faz parte do álbum “24 K Magic” ganhou participação da rapper Cardi B!

E a música já ganhou clipe! O vídeo tem uma vibe super retrô, no estilo das séries do TV dos anos 90, como a famosa “Um Maluco No Pedaço”. Bruno Mars até dedicou o videoclipe à um de seus programas favoritos: “In Living Color”, que contava com artistas como Jim Carrey, Jennifer Lopez e Chris Rock.

Vem assistir: