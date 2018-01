Os shows do Bruno Mars faturaram mais de 35 milhões de reais com a venda de ingressos, só no Brasil.

O cantor fez quatro shows pelo país, e cantou hits como “24K Magic” e “Treasure“.

No total, foram cerca de 140 mil ingressos vendidos apenas no Brasil.

Pra quem não sabe, a “24K Magic World Tour” passou por aqui, no mês de novembro, pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.