Britney Spears ajuda a arrecadar fundos para hospital de câncer infantil

Por: Ana Beatriz Felicio

A Britney Spears mandou bem!

A cantora ajudou arrecadar um milhão de dólares para um hospital infantil de câncer.

Essa quantia equivale a cerca de 3 milhões de reais!

O dinheiro será doado a uma instituição em Las Vegas, nos Estados Unidos, que faz o tratamento ao câncer em crianças e apoia os familiares.

Numa nota, a Britney contou que se orgulha de várias coisas que já aconteceram durante sua carreira, mas de nenhuma mais do que essa.

Com a grana, a galera pretende construir um novo prédio para o hospital que receberá o nome da princesa do pop.