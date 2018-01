A Britney Spears anunciou uma turnê pelos Estados Unidos e a Europa.

Com o fim da residência da cantora em Las Vegas, nos Estados Unidos, Britney já está pronta para cair na estrada de novo, com a turnê “Piece of Me”.

Os shows vão acontecer entre os meses de julho e agosto.

Por enquanto, a América Latina não vai fazer parte da nova turnê da Britney Spears.

Mas a Mix fica de olho pra você!