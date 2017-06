Brasileiros são convidados para participar da academia do Oscar

Rodrigo Santoro também recebeu um convite

Por: Ana Beatriz Felicio

Este ano a Academia convidou 774 novos artistas do cinema pra vivarem membros. Dentre eles estão os brasileiros Rodrigo Santoro e Kleber Mendonça Filho, o diretor do filme “Aquarius”. Receberam convites também Walter Carvalho, diretor de fotografia de “Carandiru” e outros nomes do cinema nacional.

O Tom Felton e o Rupert Grint, conhecidos pela atuação em Harry Potter, também foram convidados. Além da Kristen Stewart e Amanda Seyfried.

Para entrar da Academia, o ator precisa ter atuado, no mínimo em três filmes ou, caso for diretor, comandado dois longas. Além disso, precisa ser apoiado por dois colegas da mesma área.

Vencedores do Oscar são considerados para fazer parte da Academia, mas nem sempre o convite rola.

Em 2017, a Academia bateu recorde de convidados, chamando artistas de 57 países.

Para verificar todos os nomes que foram selecionados acesse o link. Deve ser uma grande honra ajudar escolher quem merece ganhar o Oscar, não é mesmo?