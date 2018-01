O CD “Born To Die” da Lana Del Rey completou 300 semanas

na principal parada de álbuns da Billboard!

Este é apenas o vigésimo CD da história, a bater essa marca.

O álbum “Born To Die” foi lançado em 2012 e já teve mais de 1

milhão e meio de unidades vendidas, só nos Estados Unidos.



A Lana Del Rey, inclusive, vai se apresentar aqui no Brasil no

Lollapalooza 2018. E é claro que a Mix é a rádio oficial do festival!