Por Ana Beatriz Felicio

Saiu um novo trailer de “Blade Runner 2049”!

As imagens estão cheias de ação e mostram como vai ser a Terra num futuro super tecnológico.

Pra quem não manja, o longa vai ser a continuação do clássico de ficção científica de 1982 que contava a história de um policial que tinha que caçar clones humanos.

O elenco do filme conta com Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright e Harrison Ford, que também estava no primeiro.

“Blade Runner 2049” chega aos cinemas no dia 5 de outubro.